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Дисплей Video Wall

BDL5587XL/00
Общая оценка / 5
  • Создавайте потрясающие видеостены Создавайте потрясающие видеостены Создавайте потрясающие видеостены
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    Дисплей Video Wall

    BDL5587XL/00
    Общая оценка / 5

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Video Wall

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дисплей Video Wall

    Создавайте потрясающие видеостены

    Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах

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      Создавайте потрясающие видеостены

      благодаря этому светодиодному LED-дисплею без рамки

      • 55"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

      При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

      Шлейфовое соединение DVI

      Шлейфовое соединение DVI

      Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.

      Создан для круглосуточной работы

      Создан для круглосуточной работы

      Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

      ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

      Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

      Прямая светодиодная подсветка

      Наслаждайтесь превосходным единообразием светопередачи с прямой светодиодной подсветкой, которая еще больше усиливает контрастность. Более точная передача белого существенно расширяет цветовую гамму, улучшая цветопередачу и значительно повышая удовольствие от просмотра. Благодаря сверхэкономичному расходу электроэнергии также снижается общая стоимость владения.

      Дизайн без рамки для создания потрясающих видеостен

      Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 x 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.

      Высокая яркость для более четкого изображения

      Панели 800 нит обеспечивают четкое изображение в условиях яркого освещения. В местах, где нет прямых солнечных лучей, но уровень освещенности все же выше обычного, качество изображения по-прежнему будет высоким и, несомненно, порадует вашу аудиторию.

      Улучшенная настройка цвета

      Разработанное Philips средство улучшенной настройки цвета гарантирует соответствие цветов на всех установленных дисплеях в сети. Оно автоматически настраивает все рекламные дисплеи, обеспечивая максимально точное соответствие цветов, благодаря чему у зрителей остаются незабываемые визуальные впечатления.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Пакет ПО Smart Control

      Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

      Передача через ИК-канал

      Вы можете контролировать все рекламные дисплеи в вашей сети с помощью одного пульта ДУ через главный дисплей. Это просто и удобно! При использовании пульта ДУ вам не придется беспокоиться о настройке конфигурации других дисплеев.

      Работа в портретном положении

      Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Яркость
        800  кд/м²
        Время отклика (типич.)
        10  мс
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1400:1
        Формат изображения
        16:9
        Шаг пикселей
        0,63 x 0,63 мм
        Цвета дисплея
        1,06 млрд.
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        138,7  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        54,6  (дюймы)
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц

      • Подключения

        ПК
        • Вход VGA D-Sub 15HD
        • Выход VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x1
        • RS232 D-Sub9
        • Выход RS232 D-sub9
        • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
        • RJ45
        А/В вход
        • HDMI x1
        • DVI-D x1
        • Компонентный (BNC) x1
        • ИК-вход
        • Аудио (Л/П) x2
        Другие подключения
        • DVI-выход
        • USB
        • AC-выход
        • DisplayPort
        • Разъем для внешнего динамика
        • ИК-выход
        А/В выход
        Аудиовход (Л/П) x1

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1215,2  миллиметра
        Высота устройства
        686  миллиметра
        Глубина устройства
        125,35  миллиметра
        Крепление VESA
        400 x 200 мм
        Среднее время между отказами
        60 000 ч.
        Вес продукта
        33  кг
        Ширина рамки (A — A)
        5,1 мм
        Ширина рамки (Л/В, П/Н)
        3,3 мм, 1,8 мм

      • Питание

        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        145  Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0—40  °C
        Относительная влажность
        10–90  %

      • Комфорт

        Сквозной канал сигнала
        • DVI
        • RS232
        • VGA
        • Проходной вход IR
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • HDMI (один провод)
        Ориентация
        • Портретная
        • Ландшафтный
        Изображение в изображении
        PIP
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ячеечная матрица
        До 15 x 10
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Простая установка
        • Выход AC
        • Ручки для переноски
        • Специальная подставка
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Функции контроля безопасности
        • Контроль нагрева
        • Датчик температуры
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Португальский
        • Испанский
        • Голландский
        • Польский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Русский
        • Шведский
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 12 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        Гарантия
        По всему миру: 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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