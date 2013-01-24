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Дисплей Multi-Touch

BDL6524ET/00
Общая оценка / 5
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    Дисплей Multi-Touch

    BDL6524ET/00
    Общая оценка / 5

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Дисплей Multi-Touch

    Новый уровень вовлеченности

    Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией. Узнать обо всех преимуществах

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      Новый уровень вовлеченности

      благодаря светодиодному LED-дисплею Multi-Touch

      • 65"
      • Боковая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      • Оптический интерфейс, 5 точек касания

      Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Дисплей AMVA — это широкий угол обзора, сверхвысокая контрастность и яркость изображения

      В светодиодном дисплее Philips AMVA применена передовая технология многозонного вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую и живую картинку. На этом дисплее без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно эффективен такой экран при использовании графических приложений с высокими требованиями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 178/178 градусов, и в результате вы видите четкое изображение даже в портретном режиме.

      Оптическая сенсорная технология Multi-Touch расширяет интерактивное взаимодействие

      Датчики по краю экрана не только гарантируют идеальную четкость, но и обеспечивают многоточечный сенсорный ввод, что позволяет использовать разнообразные интерактивные приложения.

      Настоящая технология Multi-Touch с 5 одновременно активными точками касания

      Дополнительная интерактивность благодаря 5 точкам касания. Идеально подходит при использовании приложения одновременно несколькими пользователями. 5 точек касания — невероятно экономичное решение.

      Совместимость с USB Plug-and-Play

      Подключите дисплей к медиаплееру через порт USB для автоматического распознавания устройства. Поддержка USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

      Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

      Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

      Специальная подставка на задней панели для установки ПК

      При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

      Поддерживает все основные операционные системы

      Для сенсорных дисплеев не требуется определенного ПО. Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS и Linux.

      Пакет ПО Smart Control

      Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

      Функция приостановки изображения во время демонстрации контента

      Функция приостановки изображения позволяет незаметно для зрителей сменить на компьютере отображаемый контент. Когда вы вновь будете готовы запустить видеотрансляцию, просто отключите функцию приостановки изображения.

      Работа в портретном положении

      Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163,9  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        64,5  дюйма
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        360  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        4000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Шаг пикселей
        0,74 x 0,74 мм
        Обработка поверхности
        Антибликовое покрытие
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Оптическая сенсорная технология
        Точки касания
        5 одновременно активных точек касания
        Стандарт Plug and play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        Закаленное защитное стекло 5 мм

      • Подключения

        Видеовход
        • HDMI
        • DVI-D
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • S-Video (Y/C mini DIN) 1x
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (BNC)
        Видеовыход
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        • Композитный (BNC)
        Аудиовход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем 3,5 мм
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        • RJ45
        • RS232C (вход/выход) D-Sub9
        Другие подключения
        • USB
        • AC-выход
        • OPS

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1920 x 1200, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Функции управления

        Размещение
        • Ландшафтный
        • Портретная
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • VGA
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Изображение в изображении
        PIP
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Упаковка
        Коробка для многократного использования
        Другие удобства
        Ручки для переноски

      • Размеры

        Ширина устройства
        1554  мм
        Высота устройства
        929  мм
        Глубина устройства
        110  мм
        Ширина рамки
        57,4 мм
        Вес продукта
        65,6  кг
        Крепление VESA
        600 x 400 мм
        Крепление для специальной подставки
        100 x 200 мм, 100 x 100 мм

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 10 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Питание

        Электропитание
        90 ~ 240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Потребление (в режиме работы)
        250 Вт (типич.)
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Кабель RS232
        • Кабель USB
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Краткое руководство
        • Руководство пользователя на CD-ROM

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Турецкий
        • Испанский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • FCC класс B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • EPA
        • CB
        • C-Tick
        • EAC
        • ЭМП
        • KUCAS
        • SASO
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель VGA
      • Кабель RS232
      • Кабель USB
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство
      • Руководство пользователя на CD-ROM

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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