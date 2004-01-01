3D Combfilter разделяет цвета для получения предельно резкого изображения

Функция гребенчатаго фильтра лучше разделяет сигналы яркости и цветности в объемной области, что устраняет перекрестные помехи по яркости и цвету, а также сползание точек. Эта функция выполняет сравнения телевизионного изображения по полям для точного отделения цветной информации от черно-белой и устранения горизонтального и вертикального зависания точек и их сползания. Результатом является предельно четкое изображение.