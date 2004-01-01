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    BDS4624R/00

    BDS4624R/00

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    BDS4624R/00

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    Бесшумная и надежная эксплуатация без использования вентиляторов

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    Новая функция антипрогорания для предотвращения остаточного изображения

    В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.

    Badge-D2C

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