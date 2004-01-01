BDS4624R/00
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Если условия применения монитора требуют более хорошего качества звучания, в этом случае возможно провести SRS-обработку объемного звука, встроенные динамики и возможность подсоединения больших внешних колонок.
Благодаря отказу от использования вентиляторов устройство работает бесшумно, а внутри монитора не скапливается пыль, что увеличивает продолжительность работы.
В конструкцию устройства была внедрена защитная функция под названием "Сдвиг пикселей". Когда защитная функция срабатывает, изображение на экране автоматически сдвигается по пикселям, что предотвращает возникновение остаточного, "фантомного" изображения. Помимо этого применяется восстановление прогоревших элементов. В зависимости от модели, остаточные изображения удаляются путем наложения полностью белого сигнала на всю панель на некоторое время или реверсом изображения для достижения того же эффекта.
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