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3000

Фен для волос

BHD300/10
Общая оценка / 5
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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    3000 Фен для волос

    BHD300/10
    Общая оценка / 5

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      с насадкой ThermoProtect

      • 1600 Вт
      • Насадка ThermoProtect
      • 3 режима температуры и скорости
      Мощность сушки 1600 Вт

      Мощность сушки 1600 Вт

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      3 режима температуры и скорости

      3 режима температуры и скорости

      Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        ThermoProtect
        Да

      • Аксессуары

        Насадка ThermoProtect
        Да
        Насадка-концентратор
        14 мм

      • Особенности

        Режимы температуры/скорости
        3
        Настройки
        Режим холодного обдува
        Петелька для хранения прибора
        Да

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1600  Вт
        Мотор
        постоянный ток
        напряжение
        220—240 В
        Длина шнура
        1,8  м

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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