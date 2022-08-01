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5000

Расческа для выпрямления волос

BHH885/00
Общая оценка / 5
  • Прямые волосы за 5 минут* Прямые волосы за 5 минут* Прямые волосы за 5 минут*
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    5000 Расческа для выпрямления волос

    BHH885/00
    Общая оценка / 5

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология SilkProtect, система ионизации и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Расческа для выпрямления волос

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология SilkProtect, система ионизации и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология SilkProtect, система ионизации и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Расческа для выпрямления волос

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология SilkProtect, система ионизации и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Прямые волосы за 5 минут*

      Гладкие и блестящие прямые волосы

      • Технология ThermoProtect
      • Ионизация для бережной сушки
      • Керамико-аргановое покрытие
      SilkProtect минимизирует повреждение волос от перегрева

      SilkProtect минимизирует повреждение волос от перегрева

      Оптимальная температура щетинок сводит к минимуму урон от перегрева, уменьшая трение. Волосы выглядят естественно прямыми и шелковистыми.

      Тройные щетинки

      Тройные щетинки

      Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы.

      Увеличенная прямоугольная щетка

      Увеличенная прямоугольная щетка

      Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход.

      Быстрый нагрев

      Быстрый нагрев

      Готов к использованию за 50 секунд.

      Индикатор готовности к использованию

      Индикатор готовности к использованию

      Светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию.

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м

      Шнур на шарнире

      Шнур на шарнире

      Шнур на шарнире для удобства использования.

      3 температурных режима для разных типов волос

      3 температурных режима для разных типов волос

      Три температурных режима (160, 180 и 200 °C) для разных типов волос.

      Керамическое покрытие с аргановым маслом

      Керамическое покрытие с аргановым маслом

      Щетинки с керамико-аргановым покрытием обеспечивают плавное скольжение по волосам, чтобы они выглядели естественно гладкими и блестящими.

      • Технические характеристики

        Автоотключение
        через 60 мин.
        Длина шнура
        1,8 м
        Напряжение
        Универсальное V
        Петелька для подвешивания
        Да
        Температурный режим
        • 2 режима
        • 170 °C и 200 °C
        Шнур на шарнире
        Да
        Форма щетки
        Прямоугольная
        Размеры расчески (мм)
        116 (Д) x 60 (Ш)
        Тип нагревателя
        PTC
        Количество нагревающихся щетинок
        111
        Размер продукта (мм)
        350 (Д) X 75 (Ш) X 48 (Д)
        Общее количество щетинок
        247
        Светодиодный индикатор
        Белый цвет

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технологии бережного воздействия

        Покрытие с кератином
        Да
        Технология SilkProtect
        Да

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          • Протестировано в Индии на 100 женщинах.

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