Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Ключевые слова для поиска
Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах
Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Средство для очистки от накипи Philips Saeco идеально промывает все нагревательные элементы эспрессо-кофемашины.
Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
Протестировано и одобрено компанией Saeco, изобретателем полностью автоматических эспрессо-кофемашин
Увеличьте срок службы и используйте весь потенциал своей эспрессо-кофемашины.
В воде, которая проходит через машину, всегда содержится известковый осадок. Это специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки. Для качественной очистки применяйте средство от накипи по мере необходимости или после приготовления 250 чашек кофе (в зависимости от жесткости воды).
К специальному средству для очистки эспрессо-кофемашин Saeco от накипи прилагаются простые инструкции по использованию, которые помогут быстро и эффективно удалить накипь.
Страна изготовления
Технические характеристики
Вес и габариты