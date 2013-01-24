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Philips Saeco

Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

CA6700/99
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Эффективный уход за кофемашиной Эффективный уход за кофемашиной Эффективный уход за кофемашиной
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    Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    CA6700/99
    Общая оценка / 5

    Эффективный уход за кофемашиной

    Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    Эффективный уход за кофемашиной

    Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективный уход за кофемашиной

    Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    Эффективный уход за кофемашиной

    Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Эффективный уход за кофемашиной

      Специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины Saeco от накипи

      • для кофемашин Saeco
      • 1 цикл очистки от накипи
      • сокращает известковый налет
      Превосходное удаление накипи с нагревательных элементов

      Превосходное удаление накипи с нагревательных элементов

      Средство для очистки от накипи Philips Saeco идеально промывает все нагревательные элементы эспрессо-кофемашины.

      Всегда насыщенный вкус кофе

      Всегда насыщенный вкус кофе

      Регулярное обслуживание эспрессо-кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе.

      Для тщательной и бережной очистки от накипи

      Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

      Совершенствуется более 25 лет

      Протестировано и одобрено компанией Saeco, изобретателем полностью автоматических эспрессо-кофемашин

      Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора и помогает улучшить вкус кофе

      Увеличьте срок службы и используйте весь потенциал своей эспрессо-кофемашины.

      Защищает систему от накопления известкового налета

      В воде, которая проходит через машину, всегда содержится известковый осадок. Это специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки. Для качественной очистки применяйте средство от накипи по мере необходимости или после приготовления 250 чашек кофе (в зависимости от жесткости воды).

      Оптимальная формула для простоты очистки

      К специальному средству для очистки эспрессо-кофемашин Saeco от накипи прилагаются простые инструкции по использованию, которые помогут быстро и эффективно удалить накипь.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Германия

      • Технические характеристики

        Применение
        1 цикл очистки от накипи
        Содержание
        1 бутылка емкостью 250 мл
        Ингредиенты
        Лимонная кислота 50 %, молочная кислота 25 %

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        66 x 40 x 169  миллиметра
        Вес продукта
        0,25  кг

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