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Philips Saeco

Средства по уходу

CA6705/99
Saeco
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Saeco
  • Тщательная очистка каналов подачи молока Тщательная очистка каналов подачи молока Тщательная очистка каналов подачи молока
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    Philips Saeco Средства по уходу

    CA6705/99
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Тщательная очистка каналов подачи молока

    Средство для очистки молочной системы Saeco поддерживает чистоту каналов эспрессо-кофемашины и вспенивателя молока. Средство эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах

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    Philips Saeco Средства по уходу

    Тщательная очистка каналов подачи молока

    Средство для очистки молочной системы Saeco поддерживает чистоту каналов эспрессо-кофемашины и вспенивателя молока. Средство эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц. Узнать обо всех преимуществах

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      Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

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      Предотвращает засорение каналов подачи молока

      Предотвращает засорение каналов подачи молока

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      Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока (каналов подачи молока, капучинатора, панарелло).

      Технические характеристики

      • Упаковка

        Количество
        10 пакетиков по 2 г

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        0,1  кг

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