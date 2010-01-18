CED750/51
Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке
На полноцветном дисплее Philips CED750 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.Узнать обо всех преимуществах
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Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.
Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
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