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  • Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке

    Автомобильная мультимедиа система

    CED750/51

    Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке

    На полноцветном дисплее Philips CED750 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в машине. А встроенный ресивер Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

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    Автомобильная мультимедиа система

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    Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке

    • 17,8 см (7")
    • Bluetooth
    • DVD
    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

    Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

    Графический интерфейс для простого перемещения по меню

    Графический интерфейс для простого перемещения по меню

    Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

    Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

    Камера заднего вида для большей безопасности

    Камера заднего вида для большей безопасности

    17,8 см (7") широкоэкранный цветной дисплей с приводом и сенсорной панелью

    17,8 см (7") широкоэкранный цветной дисплей с приводом и сенсорной панелью

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

    Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 Host

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)
      RDS
      Название станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, Новости и обстановка на дороге

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Кабели
      А/В вход, MP3-Link, USB
      Краткое руководство
      Русский

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      Dolby Digital, MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах

    • Воспроизведение видео

      Система воспроизведения видеодисков
      NTSC, PAL

    Badge-D2C

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