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  • Наслаждайтесь музыкой в дороге Наслаждайтесь музыкой в дороге Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Автомобильная аудиосистема

    CEM250/51

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Наслаждайтесь воспроизведением музыки с различных источников с Philips CEM250 в автомобиле. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, обеспечивающая непрерывность наслаждения музыкой.

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    Автомобильная аудиосистема

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    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    с воспроизведением музыки в форматах CD, MP3 и WMA

    • Bluetooth
    • Слоты для карт SD/SDHC
    Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

    Интуитивный интерфейс для простого перемещения по меню

    Интуитивный интерфейс для простого перемещения по меню

    Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

    Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

    Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 Host

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)
      RDS
      Название станции, Информация о станции, Радиотекст, Тип программы, Новости, Новости и обстановка на дороге, Установка часов по сигналам RDS

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Русский

    • Дисплей

      Тип
      Высококонтрастный цветной ЖК-дисплей (8 символов)

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      MP3, WMA, WMA9
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах

    Badge-D2C

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