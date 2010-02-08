Наслаждайтесь воспроизведением музыки с различных источников с Philips CEM250 в автомобиле. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, обеспечивающая непрерывность наслаждения музыкой.
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Интуитивный интерфейс для простого перемещения по меню
Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи
Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания
Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)