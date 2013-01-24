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Автомобильная аудиосистема

CEM5100/12
  • Наслаждайтесь музыкой в дороге Наслаждайтесь музыкой в дороге Наслаждайтесь музыкой в дороге
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    Автомобильная аудиосистема

    CEM5100/12

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      с воспроизведением музыки в форматах CD, MP3 и WMA

      • Bluetooth
      • USB/карты памяти SD
      • CD
      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

      Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

      Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

      Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

      Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

      Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.

      Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

      Проигрыватель компакт-дисков и вход MP3 Link для воспроизведения музыки

      Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

      Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

      Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

      Съемная откидная передняя панель для защиты от кражи

      ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

      ЖК-дисплей высокой контрастности

      Технические характеристики

      • Дисплей

        Тип
        Матричный черно-белый ЖК-дисплей высокой контрастности
        Подсветка кнопок
        Перламутрово-зеленая

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • WMA-CD
        • Флэш-накопитель USB
        • Карта памяти SD
        Формат сжатия
        • MP3
        • WMA
        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующего / предыдущего альбома
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        Поддержка меток ID3
        Название композиции, исполнитель, альбом
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
        Технология USB Direct/режимы SD
        • Воспроизведение/пауза
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Предыдущая/следующая
        • Повтор
        • Вперемешку

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • AM
        • FM стерео
        • FM (стандарт OIRT)
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автопоиск и сохранение
        Количество предустановок радиостанций
        18 (FM), 12 (AM)
        RDS
        • Название станции
        • Информация о станции
        • Радиотекст
        • Тип программы
        • Новости
        • Новости и обстановка на дороге

      • Звук

        Эквалайзер
        3-х полосный
        Настройки эквалайзера
        • Классика
        • Джаз
        • Поп
        • Рок
        • Плоский
        • Оптимально
        • Техно
        • Пользовательский
        Улучшение звука
        • Динамическое усиление басов
        • MAX Sound
        • Music Zone
        Выходная мощность (макс.)
        50 Вт x 4 канала (MOSFET)
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)

      • Подключения

        USB
        USB 2.0 Host
        Карта памяти
        • SD
        • SDHC
        MP3-Link
        Для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств
        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Выход предусилителя
        2 пары разъемов RCA (L/R)
        Выход предусилителя сабвуфера
        С регулировкой усиления
        Вход Rear Aux
        Да

      • Безопасность/защита от кражи

        Передняя панель
        Съемная откидная
        Затемнение дисплея
        10 или 20 секунд

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        Тонкий пульт ДУ с батарейкой
        Инструкция по эксплуатации
        • Английский
        • Голландский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        Краткое руководство пользователя
        Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

      • Питание

        Источник питания
        12 В постоянного тока

      • Размеры

        Глубина продукта
        190  миллиметра
        Высота продукта
        58  миллиметра
        Ширина продукта
        188  миллиметра
        Шасси
        Стандарт 1 Din

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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