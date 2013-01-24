Ключевые слова для поиска
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Наслаждайтесь музыкой в машине с различных источников с Philips CEM5000. Встроенный ресивер Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на важные звонки. Для защиты от кражи предусмотрены съемные передние панели. Узнать обо всех преимуществах
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SD.
ЖК-дисплей высокой контрастности
Дисплей
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Безопасность/защита от кражи
Аксессуары
Питание
Размеры
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.