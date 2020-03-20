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Philips Avent Breast Pumps

Корпус молокоотсоса

CP0055
Avent
Avent
  • Главная деталь молокоотсоса. Главная деталь молокоотсоса. Главная деталь молокоотсоса.
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    Philips Avent Breast Pumps Корпус молокоотсоса

    CP0055

    Главная деталь молокоотсоса.

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Breast Pumps Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса.

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent. Узнать обо всех преимуществах

    Главная деталь молокоотсоса.

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Breast Pumps Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса.

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Главная деталь молокоотсоса.

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики»

      • Прозрачная
      • Молокоотсос серии Natural
      • Одинарный и двойной молокоотсос

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF391
        • SCF396
        • SCF394
        • SCF395
        • SCF397
        • SCF393
        • SCF398
        • SCF430/01
        • SCF430/10
        • SCF430/13
        • SCF430/15
        • SCF430/16
        • SCF441/01
        • SCF430/30

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