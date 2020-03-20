Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети
Этот адаптер позволяет подключать молокоотсос к сети. Оснащен вилкой европейского стандарта. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.