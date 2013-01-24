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Зарядное устройство для серии BRI95x.
Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зарядное устройство для серии BRI95x.
Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах
Зарядное устройство для серии BRI95x.
Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зарядное устройство для серии BRI95x.
Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах