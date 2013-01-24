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Lumea Prestige

Адаптер

CP0516
  • Зарядное устройство для серии BRI95x. Зарядное устройство для серии BRI95x. Зарядное устройство для серии BRI95x.
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    Lumea Prestige Адаптер

    CP0516

    Зарядное устройство для серии BRI95x.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Prestige Адаптер

    Зарядное устройство для серии BRI95x.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах

    Зарядное устройство для серии BRI95x.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах

    Lumea Prestige Адаптер

    Зарядное устройство для серии BRI95x.

    Это зарядное устройство позволяет заряжать прибор, когда на аккумуляторе кончается заряд. В комплект входит вилка европейского стандарта; Устройство можно использовать в проводном и беспроводном режимах. Узнать обо всех преимуществах

    Зарядное устройство для серии BRI95x.

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    • Система удаления волос IPL
    • Система SkinCare

    Технические характеристики

    • Replaceable part

      Совместимость:
      • BRI950
      • BRI953
      • BRI954
      • BRI956
      • BRI959

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