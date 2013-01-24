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Контейнер для жмыха для соковыжималки

CP9366
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося контейнера для мякоти для замены имеющегося контейнера для мякоти для замены имеющегося контейнера для мякоти
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    Контейнер для жмыха для соковыжималки

    CP9366
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося контейнера для мякоти

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Контейнер для жмыха для соковыжималки

    для замены имеющегося контейнера для мякоти

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще! Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося контейнера для мякоти

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Контейнер для жмыха для соковыжималки

    для замены имеющегося контейнера для мякоти

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще! Узнать обо всех преимуществах

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      для замены имеющегося контейнера для мякоти

      • пластиковый
      • Прозрачный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1855/00
        • HR1855/01
        • HR1855/03
        • HR1855/05
        • HR1856/00
        • HR1863/00
        • HR1863/01
        • HR1863/03
        • HR1863/05
        • HR1864/00

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