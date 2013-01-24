для замены имеющегося контейнера для мякоти

Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще! Узнать обо всех преимуществах