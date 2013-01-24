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для замены имеющегося держателя насадок
эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося держателя насадок
эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах
для замены имеющегося держателя насадок
эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
для замены имеющегося держателя насадок
эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь