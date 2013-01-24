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Держатель насадок

CP9380
Общая оценка / 5
  • для замены имеющегося держателя насадок для замены имеющегося держателя насадок для замены имеющегося держателя насадок
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    Держатель насадок

    CP9380
    Общая оценка / 5

    для замены имеющегося держателя насадок

    эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Держатель насадок

    для замены имеющегося держателя насадок

    эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося держателя насадок

    эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    Держатель насадок

    для замены имеющегося держателя насадок

    эта деталь необходима для использования дисков и вставок мультирезки Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося держателя насадок

    • черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1387/00
      • HR1387/80
      • HR1388/50
      • HR1388/80

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