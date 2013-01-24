Незаменимо для вашего миксера

Пара насадок из теста, выполненных из нержавеющей стали и совместимых с ручным миксером с подставкой и чашей. Особенно полезны при замешивании теста. Дополнительная пара насадок тоже не помешает: пока одна пара находится в посудомойке, вы сможете использовать вторую! Узнать обо всех преимуществах