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Незаменимо для вашего миксера
Пара насадок из теста, выполненных из нержавеющей стали и совместимых с ручным миксером с подставкой и чашей. Особенно полезны при замешивании теста. Дополнительная пара насадок тоже не помешает: пока одна пара находится в посудомойке, вы сможете использовать вторую! Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Незаменимо для вашего миксера
Пара насадок из теста, выполненных из нержавеющей стали и совместимых с ручным миксером с подставкой и чашей. Особенно полезны при замешивании теста. Дополнительная пара насадок тоже не помешает: пока одна пара находится в посудомойке, вы сможете использовать вторую! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь