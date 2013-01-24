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Насадки для теста

CRP200
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  • Незаменимо для вашего миксера Незаменимо для вашего миксера Незаменимо для вашего миксера
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    Насадки для теста

    CRP200
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    Незаменимо для вашего миксера

    Пара насадок из теста, выполненных из нержавеющей стали и совместимых с ручным миксером с подставкой и чашей. Особенно полезны при замешивании теста. Дополнительная пара насадок тоже не помешает: пока одна пара находится в посудомойке, вы сможете использовать вторую! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадки для теста

    Незаменимо для вашего миксера

    Пара насадок из теста, выполненных из нержавеющей стали и совместимых с ручным миксером с подставкой и чашей. Особенно полезны при замешивании теста. Дополнительная пара насадок тоже не помешает: пока одна пара находится в посудомойке, вы сможете использовать вторую! Узнать обо всех преимуществах

    Незаменимо для вашего миксера

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    • Пара

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1565/20
      • HR1565/21
      • HR1565/40
      • HR1565/41
      • HR1565/50
      • HR1565/55
      • HR1565/80

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