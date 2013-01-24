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Philips Avent ISIS

Корпус молокоотсоса

CRP406
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Главная деталь молокоотсоса Главная деталь молокоотсоса Главная деталь молокоотсоса
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    Philips Avent ISIS Корпус молокоотсоса

    CRP406
    Общая оценка / 5

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips AVENT.

    Philips Avent ISIS Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips AVENT.

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips AVENT.

    Philips Avent ISIS Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips AVENT.

    Главная деталь молокоотсоса

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • SCF290/11
      • SCF290/12
      • SCF290/13
      • SCF290/15
      • SCF290/16
      • SCF290/20
      • SCF290/28
      • SCF290/60
      • SCF292/01
      • SCF292/13
      • SCF292/15
      • SCF292/31
      • SCF294/00
      • SCF294/02
      • SCF294/21
      • SCF300/08
      • SCF300/12
      • SCF300/13
      • SCF300/15
      • SCF300/20
      • SCF300/60
      • SCF302/01
      • SCF302/13
      • SCF302/60
      • SCF304/02
      • SCF304/60
      • SCF310/12
      • SCF310/13
      • SCF310/20
      • SCF310/60
      • SCF312/01
      • SCF312/13
      • SCF312/60
      • SCF314/02
      Подходит для:
      • SCF290/98
      • SCF290/99

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