Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Противень

CRP497
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Деталь для мультипечи Деталь для мультипечи Деталь для мультипечи
    -{discount-value}

    Противень

    CRP497
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Деталь для мультипечи

    Мультипечь прекрасно подходит для приготовления вкусных и здоровых блюд с минимумом масла или совсем без него. Противень — одна из основных деталей мультипечи. На него устанавливается корзина, в которую складываются ингредиенты. Противень легко снимается и подходит для мытья в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Противень

    Деталь для мультипечи

    Мультипечь прекрасно подходит для приготовления вкусных и здоровых блюд с минимумом масла или совсем без него. Противень — одна из основных деталей мультипечи. На него устанавливается корзина, в которую складываются ингредиенты. Противень легко снимается и подходит для мытья в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все airfryer-accessories

      Деталь для мультипечи

      Проверить информацию о совместимости

      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        HD9220/20
        Подходит для:
        • HD9220/21
        • HD9220/22
        • HD9220/23
        • HD9220/24
        Подходит для:
        • HD9220/26
        • HD9229/20
        • HD9230/20
        • HD9230/21
        • HD9230/22
        • HD9230/26
        • HD9230/28
        • HD9231/20
        • HD9235/20
        • HD9238/00
        • HD9238/01
        • HD9238/21

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии