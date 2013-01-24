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Деталь для мультипечи
Мультипечь прекрасно подходит для приготовления вкусных и здоровых блюд с минимумом масла или совсем без него. Противень — одна из основных деталей мультипечи. На него устанавливается корзина, в которую складываются ингредиенты. Противень легко снимается и подходит для мытья в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
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Деталь для мультипечи
Мультипечь прекрасно подходит для приготовления вкусных и здоровых блюд с минимумом масла или совсем без него. Противень — одна из основных деталей мультипечи. На него устанавливается корзина, в которую складываются ингредиенты. Противень легко снимается и подходит для мытья в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь