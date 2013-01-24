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Philips Avent

Кувшин

CRP587
Avent
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Avent
  • Запасная деталь для пароварки-блендера Запасная деталь для пароварки-блендера Запасная деталь для пароварки-блендера
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    Philips Avent Кувшин

    CRP587
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Запасная деталь для пароварки-блендера

    Этот прозрачный кувшин является неотъемлемой деталью пароварки-блендера Avent. Благодаря прозрачному материалу вы можете контролировать степень готовности ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Кувшин

    Запасная деталь для пароварки-блендера

    Этот прозрачный кувшин является неотъемлемой деталью пароварки-блендера Avent. Благодаря прозрачному материалу вы можете контролировать степень готовности ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Запасная деталь для пароварки-блендера

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      • Прозрачный
      • Пластик

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF870/20

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