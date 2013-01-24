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Запасная деталь для пароварки-блендера
Этот прозрачный кувшин является неотъемлемой деталью пароварки-блендера Avent. Благодаря прозрачному материалу вы можете контролировать степень готовности ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
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Запасная деталь для пароварки-блендера
Этот прозрачный кувшин является неотъемлемой деталью пароварки-блендера Avent. Благодаря прозрачному материалу вы можете контролировать степень готовности ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах