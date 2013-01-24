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Крышка для кувшина пароварки-блендера
Эта крышка для кувшина пароварки-блендера Philips Avent гарантирует гигиеничность при приготовлении ингредиентов для детского питания. Ваша старая крышка потерялась или сломалась? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка для кувшина пароварки-блендера
Эта крышка для кувшина пароварки-блендера Philips Avent гарантирует гигиеничность при приготовлении ингредиентов для детского питания. Ваша старая крышка потерялась или сломалась? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах