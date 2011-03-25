Неодимовый магнит для стабильной работы

Неодим — это плотный, но очень прочный магнитный материал. По сравнению с традиционными магнитами для динамиков, например ферритовыми и бариевыми магнитами либо более дешевыми пьезоэлектрическими кристаллами, устойчивость, прочность и размер неодимового магнита делают его идеальным вариантом для небольших ВЧ-динамиков. Неодимовый магнит обеспечивает стабильное воспроизведение звука на высокой частоте даже из небольшого динамика.