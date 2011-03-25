CSP251/00
Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с компонентными автомобильными АС CSP251 от Philips. Поворотные ВЧ-динамики диаметром 25 мм имеют мягкий шелковый купол для четкого и естественного звучания.Узнать обо всех преимуществах
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Доступны все варианты скрытого монтажа, углового монтажа и монтажа на поверхности. Такие автомобильные стерео АС легко устанавливаются в любом автомобиле, что позволяет модернизировать заводскую стереосистему и в максимальной степени повышает качество звука от источника направленного сигнала.
Неодим — это плотный, но очень прочный магнитный материал. По сравнению с традиционными магнитами для динамиков, например ферритовыми и бариевыми магнитами либо более дешевыми пьезоэлектрическими кристаллами, устойчивость, прочность и размер неодимового магнита делают его идеальным вариантом для небольших ВЧ-динамиков. Неодимовый магнит обеспечивает стабильное воспроизведение звука на высокой частоте даже из небольшого динамика.
Шелк идеально походит для куполов ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой чувствительности и надежности, а также устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (купол) воспроизводит высокие частоты. Мягкие и легкие куполообразные динамики подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку деталями повышенной точности, как результат - теплые средние частоты и четкие высокие частоты. Форма купола позволяет распределять звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие ноты, находясь на любом сидении автомобиля.
Высокие частоты являются направленными. Если ВЧ-динамик в машине направлен неверно, качество звучания снижается. ВЧ-динамики, расположенные внутри автомобильных акустических систем Philips, можно поворачивать на угол до 90 градусов, направляя звук в свою сторону независимо от того, в какой части машины установлены АС.
Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы
Идеально подходит для любых мест под АС (25 мм).
Излучатели басов с выходной мощностью 10 Вт позволяют небольшим АС качественно воспроизводить басовые частоты, несмотря на малый размер. Насыщенные басы при небольших размерах!
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