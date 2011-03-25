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  • Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля Акустическая система для автомобиля

    Компонентный автомобильный динамик

    CSP251/00

    Акустическая система для автомобиля

    Живите музыкой с компонентными автомобильными АС CSP251 от Philips. Поворотные ВЧ-динамики диаметром 25 мм имеют мягкий шелковый купол для четкого и естественного звучания.

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    Компонентный автомобильный динамик

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    Акустическая система для автомобиля

    почувствуйте разницу звучания высоких частот

    • ВЧ-динамик, 1" (25 мм)
    Варианты скрытого монтажа, углового монтажа, монтажа на поверхности

    Варианты скрытого монтажа, углового монтажа, монтажа на поверхности

    Доступны все варианты скрытого монтажа, углового монтажа и монтажа на поверхности. Такие автомобильные стерео АС легко устанавливаются в любом автомобиле, что позволяет модернизировать заводскую стереосистему и в максимальной степени повышает качество звука от источника направленного сигнала.

    Неодимовый магнит для стабильной работы

    Неодимовый магнит для стабильной работы

    Неодим — это плотный, но очень прочный магнитный материал. По сравнению с традиционными магнитами для динамиков, например ферритовыми и бариевыми магнитами либо более дешевыми пьезоэлектрическими кристаллами, устойчивость, прочность и размер неодимового магнита делают его идеальным вариантом для небольших ВЧ-динамиков. Неодимовый магнит обеспечивает стабильное воспроизведение звука на высокой частоте даже из небольшого динамика.

    ВЧ-динамик с мягким шелковым куполом с высокой точностью восстанавливает детали

    Шелк идеально походит для куполов ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой чувствительности и надежности, а также устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (купол) воспроизводит высокие частоты. Мягкие и легкие куполообразные динамики подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку деталями повышенной точности, как результат - теплые средние частоты и четкие высокие частоты. Форма купола позволяет распределять звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие ноты, находясь на любом сидении автомобиля.

    Поворотный ВЧ-динамик для оптимизации высокочастотной характеристики

    Высокие частоты являются направленными. Если ВЧ-динамик в машине направлен неверно, качество звучания снижается. ВЧ-динамики, расположенные внутри автомобильных акустических систем Philips, можно поворачивать на угол до 90 градусов, направляя звук в свою сторону независимо от того, в какой части машины установлены АС.

    Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

    Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы

    Идеально подходит для любых мест под АС (25 мм)

    Идеально подходит для любых мест под АС (25 мм).

    Выходная мощность 10 Вт

    Излучатели басов с выходной мощностью 10 Вт позволяют небольшим АС качественно воспроизводить басовые частоты, несмотря на малый размер. Насыщенные басы при небольших размерах!

    • Звук

      Диапазон частот
      2000–35000 Гц
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      10 Вт
      Сопротивление
      4
      Чувствительность
      90 дБ

    • Громкоговорители

      Тип АС
      Компонентная АС

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, испанский, португальский, русский, китайский

    Badge-D2C

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