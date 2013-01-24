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Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP615 от Philips. Эти двухполосные АС 16,5 см с пиковой мощностью 210 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP615 от Philips. Эти двухполосные АС 16,5 см с пиковой мощностью 210 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах
Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP615 от Philips. Эти двухполосные АС 16,5 см с пиковой мощностью 210 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Акустическая система для автомобиля
Живите музыкой с автомобильной акустической стереосистемой CSP615 от Philips. Эти двухполосные АС 16,5 см с пиковой мощностью 210 Вт оснащены легким полипропиленовым конусом с мягким купольным ВЧ-динамиком PEI — наслаждайтесь четким и естественным звуком! Узнать обо всех преимуществах
Диафрагма внутри динамика расположена на верхней части звуково катушки, что позволяет создавать форму сигнала сразу при получении входного сигнала. Она преобразует волну сигнала в звуковую волну. Полипропилен является одним из самых легких из когда-либо производимых пластиков и идеально подходит для изготовления диафрагмы динамиков благодаря своему весу, надежности, прочности и устойчивости к воздействию высоких температур. Такие пропиленовые конусы обеспечивают воспроизведение музыки с высоким качеством, реагируя даже на незначительные звуковые сигналы и создавая чистое и реалистичное звучание.
Высокочувствительная ткань соединяет диафрагму НЧ-динамика с корзиной динамика, образуя подвесную систему. Когда звуковой сигнал достигает конического динамика внутри НЧ-динамика, тканевая конструкция возвращает конус обратно, что позволяет принимать следующий звуковой сигнал. Таким образом, НЧ-динамик принимает каждый сигнал с минимальным искажением, обеспечивая чистое и ровное звучание независимо от уровня громкости прослушиваемой музыки.
ПЭИ (полиэфиримид) идеально подходит для куполообразных ВЧ-динамиков благодаря своему небольшому весу, высокой прочности при растяжении, высокой твердости и устойчивости к воздействию высоких температур. Внутри динамика небольшая диафрагма (отверстие купола) способствует образованию высокочастотных тонов. Такие купольные динамики из полиэфиримида подхватывают даже самые высокие ноты, наполняя музыку полным спектром высоких частот. Форма купола позволяет распределить звук во всех направлениях, благодаря чему вы сможете расслышать высокие частоты , находясь на любом сидении автомобиля.
Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.
Решетка АС придает машине роскошный вид. Она состоит из двух частей — съемного корпуса из металлической сетки и пластмассового кольца — и при установке на АС полностью закрывает купол ВЧ-динамика и конический динамик. Имеет повышенную прочность и защищает динамики от случайных ударов и "любопытных пальцев", что может отрицательно сказаться на качестве воспроизведения звука.
Надежность и стабильность работы в экстремальных условиях.
Идеально подходит для любых мест под АС (16,5 см).
Простое подключение кабелей к разъемам акустической системы
Благодаря возможности использования при различных погодных условиях полипропилен отлично подходит для изготовления диафрагм конусов динамиков. Когда на улице влажно, вес конуса может увеличиться; при этом чувствительность снижается. Когда на улице жарко, конус (или только его часть) может расшириться. В обоих случаях звук становится искаженным. Независимо от погодных условий, данные факторы не влияют на прочную конструкцию конических динамиков из пропилена, и динамики всегда обеспечивают чистое и реалистичное звучание.
Звук
Громкоговорители
НЧ-динамик
ВЧ-динамик
Аксессуары
Размеры
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