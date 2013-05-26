Мощный ферритовый магнит для работы на высокой мощности

Феррит — это легкий, но в то же время прочный материал с постоянным и когерентным магнитным полем. Это основной компонент динамика, который приводит в движение звуковую катушку и диафрагму. При получении входного сигнала звуковая катушка служит в качестве электромагнита, заставляя диафрагму динамиков НЧ и ВЧ двигаться вперед и назад. Ферритовый магнит образует однородное магнитное поле для плавного движения диафрагмы, обеспечивая звук с меньшими искажениями. Использование столь надежного и высококоэрцитивного магнита, как феррит, позволяет звуковой катушке воспроизводить звук громко, но с мягкой тональностью.