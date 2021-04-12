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  • Прикоснитесь, чтобы разблокировать Прикоснитесь, чтобы разблокировать Прикоснитесь, чтобы разблокировать

    7000 series Замок Push-Pull

    DDL702SLAFCW/97

    Прикоснитесь, чтобы разблокировать

    Подключение к сети Wi-Fi позволяет получать доступ и проверять записи без ограничений по объему памяти. Внутренний инфракрасный датчик разблокировки, автоблокировка и прочие возможности помогут сделать вашу жизнь комфортной.

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    7000 series Замок Push-Pull

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    Прикоснитесь, чтобы разблокировать

    Сделайте жизнь еще проще с помощью подключения к сети Wi-Fi

    • Удобный механизм замка Push-Pull
    • Автоматическое закрытие
    • ИК-датчик для открытия изнутри
    • Подключение Wi-Fi
    Удобный доступ в Интернет

    Удобный доступ в Интернет

    Встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к Wi-Fi без шлюза. Вы можете проверять записи о доступе к умному замку и информацию о PIN-коде через приложение Philips EasyKey в любом месте. Чтобы ваши родственники и друзья могли попасть к вам домой в ваше отсутствие, вы можете поделиться с ними временным PIN-кодом с помощью Wi-Fi.

    Открытие двери одним касанием

    Открытие двери одним касанием

    С помощью сенсорного датчика и инфракрасного датчика на ручке дверь стало открывать еще проще. Как только рука касается сенсорного датчика на ручке и инфракрасный датчик считывает движение, дверь открывается.

    Контроль с помощью верификации обеспечивает двойную защиту

    Контроль с помощью верификации обеспечивает двойную защиту

    Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, PIN-код и ключ-метка), что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.

    Эффективное оповещение об угрозах безопасности

    Эффективное оповещение об угрозах безопасности

    Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительной блокировки снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.

    • Дизайн и внешний вид

      Цвет
      Красная медь
      Ручка
      Ручка Push-Pull

    • Устройство контроля доступа

      Отпечатки пальцев
      Да
      Пароль/PIN-код
      Да
      Временный PIN-код
      Да
      Карточка/ключ-метка
      Да
      Механический ключ
      Да

    • Характеристика мощности

      Питание
      4 батареи типа AA
      Тип элемента питания
      Щелочные батареи
      Время использования
      10 месяцев*
      Максимальная емкость батарей
      8 батарей

    • Простое использование

      Голосовое сопровождение
      Голосовое сопровождение с человеческим голосом

    • Функции интеллектуального закрытия

      Врезной замок
      Цилиндр замка C-класса

    • Установка

      Толщина двери
      • 38–60 мм
      • 60–90 мм
      • 90–120 мм
      • Другой диапазон*

    Badge-D2C

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    • 10 месяцев — это данные внутренних испытаний; фактическая продолжительность может отличаться в зависимости от частоты использования.
    • Другой диапазон: включенный комплект для установки подходит для дверей с указанной толщиной. Если толщина двери находится за пределами этого диапазона, обратитесь за консультацией в центры поддержки потребителей по умным замкам Philips или к официальным дилерам.
    • Цифровая клавиатура, показанная на фотографиях устройства, может отличаться от фактической клавиатуры на дисплее устройства. См. фактический внешний вид цифровой клавиатуры на устройстве.

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