DDL702SLAFCW/97
Прикоснитесь, чтобы разблокировать
Подключение к сети Wi-Fi позволяет получать доступ и проверять записи без ограничений по объему памяти. Внутренний инфракрасный датчик разблокировки, автоблокировка и прочие возможности помогут сделать вашу жизнь комфортной.Узнать обо всех преимуществах
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Встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к Wi-Fi без шлюза. Вы можете проверять записи о доступе к умному замку и информацию о PIN-коде через приложение Philips EasyKey в любом месте. Чтобы ваши родственники и друзья могли попасть к вам домой в ваше отсутствие, вы можете поделиться с ними временным PIN-кодом с помощью Wi-Fi.
С помощью сенсорного датчика и инфракрасного датчика на ручке дверь стало открывать еще проще. Как только рука касается сенсорного датчика на ручке и инфракрасный датчик считывает движение, дверь открывается.
Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, PIN-код и ключ-метка), что обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.
Чтобы включить эту функцию, перед выходом из дома нужно коснуться кнопки принудительной блокировки снаружи. Если эта функция включена, открытие двери изнутри вызовет сигнал тревоги. Эта функция эффективно напоминает вам об угрозе безопасности и в целом повышает уровень безопасности дома.
Дизайн и внешний вид
Устройство контроля доступа
Характеристика мощности
Простое использование
Функции интеллектуального закрытия
Установка
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