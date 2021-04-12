Удобный доступ в Интернет

Встроенный модуль Wi-Fi позволяет подключаться к Wi-Fi без шлюза. Вы можете проверять записи о доступе к умному замку и информацию о PIN-коде через приложение Philips EasyKey в любом месте. Чтобы ваши родственники и друзья могли попасть к вам домой в ваше отсутствие, вы можете поделиться с ними временным PIN-кодом с помощью Wi-Fi.