Носите iPod в модном стиле
Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носите iPod в модном стиле
Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах
Носите iPod в модном стиле
Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носите iPod в модном стиле
Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах
Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.
Этот чехол оснащен отверстием для доступа к разъему наушников, поэтому вы можете использовать устройство, когда оно находится в чехле.
Небольшой внутренний карман удобен для хранения смарт-карт или мелочи.
Этот чехол сделан из роскошной и надежной кожи, поэтому она обеспечивает стильную защиту устройства.
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.
Прочное крепление для ремня защищает устройство, когда оно находится на ремне, в кармане или на ремне сумки, поскольку оно всегда находится под рукой.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.