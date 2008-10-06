Заряжайте iPod в поездках
Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте iPod в поездках
Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах
Заряжайте iPod в поездках
Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте iPod в поездках
Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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