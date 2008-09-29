Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий и храните в нем плеер после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий и храните в нем плеер после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий и храните в нем плеер после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий и храните в нем плеер после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
Наручный ремешок с регулируемой длиной подходит для руки любого размера, а надежный фиксатор на "липучке" позволяет носить устройство во время занятий спортом или активного движения.
Во время занятий спортом, это прозрачное окошко обеспечивает защиту экрана устройства, позволяя им управлять.
Этот неопреновый чехол обеспечивает смягчающий, влагонепроницаемый слой, защищая устройство от попадания пота и других веществ во время занятий спортом.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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