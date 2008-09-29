Ключевые слова для поиска

1

HipCase

DLA91000H/10
Общая оценка / 5
  • Носите iPod в модном стиле Носите iPod в модном стиле Носите iPod в модном стиле
    -{discount-value}

    HipCase

    DLA91000H/10
    Общая оценка / 5

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HipCase

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HipCase

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Носите iPod в модном стиле

      в удобном чехле с креплением для ремня

      • для iPod classic

      Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

      Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

      Доступ к разъему наушников, даже если устройство в чехле

      Этот чехол оснащен отверстием для доступа к разъему наушников, поэтому вы можете использовать устройство, когда оно находится в чехле.

      Внутренний кармашек для смарт-карт

      Небольшой внутренний карман удобен для хранения смарт-карт или мелочи.

      Кожаная отделка — роскошный дизайн и качество

      Этот чехол сделан из роскошной и надежной кожи, поэтому она обеспечивает стильную защиту устройства.

      Мягкая тканевая подкладка

      Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

      Прочное крепление для ремня обеспечивает легкий доступ

      Прочное крепление для ремня защищает устройство, когда оно находится на ремне, в кармане или на ремне сумки, поскольку оно всегда находится под рукой.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 43070 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        высота
        20,32  см
        ширина
        13,97  см
        Глубина
        3,18  см
        Вес брутто
        0,101  кг
        Вес упаковки
        0,048  кг
        Вес нетто
        0,053  кг

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        1 87 12581 43070 9
        Количество потребительских упаковок
        6
        высота
        13,97  см
        ширина
        20,32  см
        Длина
        22,225  см
        Вес брутто
        0,605  кг
        Вес упаковки
        0,287  кг
        Вес нетто
        0,318  кг

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        2 87 12581 43070 6
        Количество потребительских упаковок
        36
        высота
        46,2  см
        ширина
        24  см
        Длина
        43,8  см
        Вес брутто
        4,7  кг
        Вес упаковки
        2,792  кг
        Вес нетто
        1,908  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.