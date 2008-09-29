Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах
Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировка с iPod
Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах
Наручный ремешок с регулируемой длиной подходит для руки любого размера, а надежный фиксатор на "липучке" позволяет носить устройство во время занятий спортом или активного движения.
Во время занятий спортом, это прозрачное окошко обеспечивает защиту экрана устройства, позволяя им управлять.
Этот неопреновый чехол обеспечивает смягчающий, влагонепроницаемый слой, защищая устройство от попадания пота и других веществ во время занятий спортом.
Крепление для ремня обеспечивает возможность крепления чехла на одежде или ремне сумки, чтобы держать устройство под рукой, и возможность отсоединить его при необходимости.
Это крепление служит для фиксации устройства на ремне, поясе, кармане или ремешке сумки, чтобы оно всегда находилось под рукой. Крепление также имеет возможность вращения для выбора положения устройства.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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