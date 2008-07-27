Воспроизведение и зарядка iPod в машине
В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизведение и зарядка iPod в машине
В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах
Воспроизведение и зарядка iPod в машине
В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Воспроизведение и зарядка iPod в машине
В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах
FM-передатчик транслирует аудиоконтент вашего устройства через радио в машине, используя открытую частоту FM, что позволяет слушать музыку в дороге.
Передатчик легок и прост в использовании и не требует установки. Просто подключите его в любую авторозетку на 12 вольт и наслаждайтесь музыкой.
Этот гибкий кабель имеет длину 1,2 метра, обеспечивая удобный доступ к вашему устройству в машине
После нажатия на кнопку один раз IntelliTune сканирует радиоканалы, выполняя поиск открытых частот FM. Вы сразу же узнаете, какую станцию можно использовать для воспроизведения аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио в автомобиле.
Можно легко запрограммировать и вызывать свои любимые радиочастоты, которые используются для передачи аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио.
Компактное зарядное устройство подключается к прикуривателю (12 В) и к устройству, обеспечивая простой и удобный способ зарядки в пути.
Совместимость
Совместимость с iPod
Передатчик FM
Питание
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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