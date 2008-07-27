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TransDock micro

DLA97878/10
Общая оценка / 5
  • Воспроизведение и зарядка iPod в машине Воспроизведение и зарядка iPod в машине Воспроизведение и зарядка iPod в машине
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    TransDock micro

    DLA97878/10
    Общая оценка / 5

    Воспроизведение и зарядка iPod в машине

    В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    TransDock micro

    Воспроизведение и зарядка iPod в машине

    В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах

    Воспроизведение и зарядка iPod в машине

    В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    TransDock micro

    Воспроизведение и зарядка iPod в машине

    В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах

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      Воспроизведение и зарядка iPod в машине

      частотный определитель с технологией IntelliTune

      • с технологией IntelliTune
      • Для iPod

      FM-передатчик транслирует аудио через FM-радио в машине

      FM-передатчик транслирует аудиоконтент вашего устройства через радио в машине, используя открытую частоту FM, что позволяет слушать музыку в дороге.

      Установка не требуется

      Передатчик легок и прост в использовании и не требует установки. Просто подключите его в любую авторозетку на 12 вольт и наслаждайтесь музыкой.

      Кабель длиной 1,2 м для удобного доступа к вашему устройству в машине

      Этот гибкий кабель имеет длину 1,2 метра, обеспечивая удобный доступ к вашему устройству в машине

      C помощью технологии IntelliTune можно найти открытые частоты FM в одно касание

      После нажатия на кнопку один раз IntelliTune сканирует радиоканалы, выполняя поиск открытых частот FM. Вы сразу же узнаете, какую станцию можно использовать для воспроизведения аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио в автомобиле.

      4 программируемые предварительные настройки FM для быстрого вызова частот

      Можно легко запрограммировать и вызывать свои любимые радиочастоты, которые используются для передачи аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио.

      Зарядка от автомобильного прикуривателя (12 В)

      Компактное зарядное устройство подключается к прикуривателю (12 В) и к устройству, обеспечивая простой и удобный способ зарядки в пути.

      • Совместимость

        Совместим с
        iPod

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        iPod с разъемом для подключения к док-станции

      • Передатчик FM

        Предварительно установленные частоты
        88.1, 94.9, 100.9, 107.9  МГц
        Настройка частоты
        0,1  Гц
        Диапазон частот
        88.1 x 107.9
        Частотный отклик
        20 Гц — 15 кГц
        Модуляция
        FM стерео

      • Питание

        Входной ток
        <300 мА при пост. токе 12 В~16 В
        Входное напряжение
        12 - 16 В постоянного тока

      • Размеры упаковки

        Высота
        17,9  см
        Ширина
        12,8  см
        Глубина
        6,2  см
        Вес брутто
        0,18  кг
        Вес упаковки
        0,1  кг
        Вес нетто
        0,08  кг
        EAN
        87 12581 43225 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внутренняя упаковка

        Высота
        20,32  см
        Ширина
        12,2  см
        Длина
        38,6  см
        Вес брутто
        1,16  кг
        Вес упаковки
        0,68  кг
        Вес нетто
        0,48  кг
        GTIN
        1 87 12581 43225 3
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Высота
        42  см
        Ширина
        38,1  см
        Длина
        39,4  см
        Вес брутто
        8,48  кг
        Вес упаковки
        5,6  кг
        Вес нетто
        2,88  кг
        GTIN
        2 87 12581 43225 0
        Количество потребительских упаковок
        36

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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