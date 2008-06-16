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Jam Jacket

DLA98409H/10
Общая оценка / 5
  • Стильная защита iPod Стильная защита iPod Стильная защита iPod
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    Jam Jacket

    DLA98409H/10
    Общая оценка / 5

    Стильная защита iPod

    Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Jam Jacket

    Стильная защита iPod

    Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах

    Стильная защита iPod

    Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Jam Jacket

    Стильная защита iPod

    Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах

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      Стильная защита iPod

      в силиконовом чехле с возможностью укладки кабеля наушников

      • Для iPod
      • nano G3

      Чехол обеспечивает защиту наушников Apple и укладку кабеля

      Встроенная система хранения кабеля и наушников на задней части чехла позволяет убрать излишек кабеля и защитить наушники Apple.

      Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту

      Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 43066 5
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Высота
        20,32  см
        Ширина
        11,43  см
        Глубина
        3,81  см
        Вес брутто
        0,056  кг
        Вес упаковки
        0,035  кг
        Вес нетто
        0,021  кг

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        1 87 12581 43066 2
        Количество потребительских упаковок
        6
        Высота
        21,1  см
        Ширина
        11,9  см
        Длина
        26,035  см
        Вес брутто
        0,335  кг
        Вес упаковки
        0,209  кг
        Вес нетто
        0,126  кг

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        2 87 12581 43066 9
        Количество потребительских упаковок
        36
        Высота
        19  см
        Ширина
        36  см
        Длина
        37,9  см
        Вес брутто
        2,85  кг
        Вес упаковки
        2,094  кг
        Вес нетто
        0,756  кг

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