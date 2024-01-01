Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой Apple Lightning Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой Apple Lightning Узнать обо всех преимуществах
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой Apple Lightning Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Премиальный кабель USB-C – Lightning с оплеткой
Премиальный кабель длиной 1 м для дополнительной гибкости при зарядке устройств с поддержкой Apple Lightning Узнать обо всех преимуществах
Поддерживает передачу данных USB 2.0 со скоростью передачи данных 480 Мбит/с
Разъем USB-C для быстрой зарядки новых устройств, совместимых с USB-C
USB-C — это новейший стандартный интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB для быстрой зарядки и более высокой мощности.
Совместимость
Характеристики кабеля
Дизайн и отделка
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Габариты изделия
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