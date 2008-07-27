Тренировка с GoGear

Тренируетесь ли вы или отдыхаете, вы хотите, чтобы GoGear был с вами? Тогда идеальным решением для вас будет Action Jacket. Используйте его с регулируемым наручным ремешком при занятиях спортом, и закрепляйте его на ремне или на ремне сумки после тренировки. Узнать обо всех преимуществах