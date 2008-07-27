Носите GoGear в модном стиле
Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носите GoGear в модном стиле
Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах
Носите GoGear в модном стиле
Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носите GoGear в модном стиле
Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах
Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.
Этот чехол оснащен отверстием для доступа к разъему наушников, поэтому вы можете использовать устройство, когда оно находится в чехле.
Этот чехол сделан из роскошной и надежной кожи, поэтому она обеспечивает стильную защиту устройства.
Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.
Прочное крепление для ремня защищает устройство, когда оно находится на ремне, в кармане или на ремне сумки, поскольку оно всегда находится под рукой.
Прозрачное покрытие обеспечивает защиту, не мешая обзору устройства.
Совместимость
Совместимость с GoGear
Дизайн
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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