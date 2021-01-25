Настенное зарядное устройство USB
Универсальное решение для зарядки через USB
Заряжайте ноутбуки, смартфоны и планшеты с портом зарядки USB-A с помощью этого производительного зарядного устройства 3 А.
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Настенное зарядное устройство USB
Универсальное решение для зарядки через USB С кабелем USB-A – microUSB 1,2 м Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки
Технология Quick Charge позволяет быстрее заряжать устройство, оптимизируя показатели напряжения и силы тока.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
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Питание
Входная мощность
100–240 В перем. тока Выходные параметры
5 В пост. тока 3 А
Размеры упаковки
Высота
6.9
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 Ширина
3.7
(дюймы) Глубина
1.4
(дюймы)
Размеры продукта
Ширина
1.7
(дюймы) Высота
3.3
(дюймы) Глубина
1.1
(дюймы)
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