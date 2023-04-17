Большая емкость 10 000 мА·ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Удобная зарядка вашего телефона в любой ситуации. Быстрая зарядка через USB-A и USB-C с поддержкой QC 3.0 и PD 3.0 соответственно.
Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Светодиодный индикатор питания
Мягкий свет индикатора напоминает, что устройство включено в сеть.
Зарядка через программируемый источник питания PPS USB-C
PPS (программируемый источник питания) — это стандарт быстрой зарядки устройств USB-C. Эта технология регулирует напряжение и силу тока в реальном времени в зависимости от состояния зарядки устройства для оптимальной подачи питания. Умный способ сократить время зарядки.
Зарядка на 50 % за 30 минут
Быстрая зарядка: зарядите мобильный телефон на 50 % всего за 30 минут.
Технология Quick Charge для оптимальной скорости зарядки
Технология Quick Charge позволяет быстрее заряжать устройство, оптимизируя показатели напряжения и силы тока.
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Интеллектуальная система защиты от перегрева, превышения напряжения и тока
Быстрая зарядка с USB-C PD3.0 20 Вт или USB-A с QC3.0 18 Вт
Быстро заряжайте устройства с USB-C PD3.0 (макс. 20 Вт) или USB-A QC3.0 (макс. выход 18 Вт)
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