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  • Настенное зарядное устройство, 2 разъема: Type-C и USB-A. Настенное зарядное устройство, 2 разъема: Type-C и USB-A. Настенное зарядное устройство, 2 разъема: Type-C и USB-A.

    Настенное зарядное устройство

    DLP6335CW/97

    Настенное зарядное устройство, 2 разъема: Type-C и USB-A.

    Быстро заряжайте устройства с разъемом USB-C для оптимальной работы. Макс. мощность 65 Вт.

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    Настенное зарядное устройство

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    Настенное зарядное устройство, 2 разъема: Type-C и USB-A.

    Макс. 65 Вт с Power Delivery

    • 3 разъема USB для зарядки
    • Разъемы для зарядки USB-A и USB-C
    • Подача питания
    • Складные контакты

    Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

    USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12378 3

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12378 0

    • Питание

      Входная мощность
      Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 1,5 А
      Выходные параметры
      Макс. 65 Вт

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12378 6

    • Габариты изделия

      высота
      8.3  см
      ширина
      4.3  см
      Глубина
      2.8  см

    Badge-D2C

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