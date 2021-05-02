Настенное зарядное устройство, 2 разъема: Type-C и USB-A.
Макс. 65 Вт с Power Delivery
3 разъема USB для зарядки
Разъемы для зарядки USB-A и USB-C
Подача питания
Складные контакты
Порт USB-C с поддержкой Power Delivery
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2
GTIN
1 48 95229 12378 3
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1
GTIN
2 48 95229 12378 0
Питание
Входная мощность
Вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 1,5 А
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