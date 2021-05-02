DLP9359NB/97
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения. Беспроводная зарядка Qi позволяет заряжать совместимые с Qi устройства без кабеля.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ненавязчивый светодиод мягко светится, позволяя с первого взгляда понять, что устройство включено.
Не тратьте время на зарядку вашего устройства! Выходная мощность этого зарядного устройства позволяет заряжать быстрее, чем обычно.
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Совместимость
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.