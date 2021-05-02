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  • Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Внешний USB-аккумулятор

    DLP9359NB/97

    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    Большая емкость 10 000 мА-ч и безопасный литий-полимерный аккумулятор. Разрядился телефон? Не беда, ведь интерфейс USB-C со стандартом PD позволит зарядить ваши устройства нового поколения. Беспроводная зарядка Qi позволяет заряжать совместимые с Qi устройства без кабеля.

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    Внешний USB-аккумулятор

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    Тонкий и мощный внешний аккумулятор

    с беспроводной зарядкой 10 Вт

    • 10 000 мА·ч
    • QC 3.0 и PD
    • с поддержкой беспроводной зарядки

    Светодиодный индикатор питания

    Ненавязчивый светодиод мягко светится, позволяя с первого взгляда понять, что устройство включено.

    Быстрая зарядка: передает больше мощности для быстрой зарядки

    Не тратьте время на зарядку вашего устройства! Выходная мощность этого зарядного устройства позволяет заряжать быстрее, чем обычно.

    Технология беспроводной зарядки Qi

    Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

    • Внешняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      2
      GTIN
      1 48 95229 12354 7

    • Внутренняя упаковка

      Количество потребительских упаковок
      1
      GTIN
      2 48 95229 12354 4

    • Совместимость

      Подходит для следующих моделей
      Устройства с зарядкой USB / беспроводной зарядкой Qi

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      10 000 мА-ч
      Тип элемента питания
      Литий-полимерный
      Входная мощность
      5 В/2 А; 9 В/2 А; 12 В/1,5 А
      Выходные параметры
      USB-C макс.:22,5 Вт, беспроводная макс. 10 Вт

    • Размеры упаковки

      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12354 0

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель для зарядки

    Badge-D2C

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