NULL Внешний USB-аккумулятор
Тонкий и мощный внешний аккумулятор
Безопасный литий-полимерный аккумулятор большой емкостью 30 000 мА·ч. Разрядился телефон? Не беда, ведь с устройством вы сможете заряжать все мобильные устройства даже в поездках.
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NULL Внешний USB-аккумулятор
Тонкий и мощный внешний аккумулятор С быстрой зарядкой 22,5 Вт 30 000 мА·ч Литий-полимерный аккумулятор Разъемы для зарядки USB-A и USB-C Белый Быстрая зарядка: передает больше мощности для быстрой зарядки
Не тратьте время на зарядку вашего устройства! Выходная мощность этого зарядного устройства позволяет заряжать быстрее, чем обычно.
Светодиодный индикатор питания
Ненавязчивый светодиод мягко светится, позволяя с первого взгляда понять, что устройство включено.
Порт USB-C для зарядки новых мобильных устройств
USB-C — это новейший интерфейс подключения, который теперь используется в мобильных устройствах, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах.
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Внешняя упаковка
Количество потребительских упаковок
2 GTIN
1 48 95229 12343 1
Внутренняя упаковка
Количество потребительских упаковок
1 GTIN
2 48 95229 12343 8
Совместимость
Подходит для следующих моделей
Устройства с зарядкой через USB
Питание
Емкость аккумулятора
30 000 мА·ч Тип элемента питания
Литий-полимерный Входная мощность
Micro USB и USB-C: 5 В/3 А Выходные параметры
Выход USB-A (22,5 Вт) и USB-C (20 Вт)
Размеры упаковки
Количество изделий в упаковке
1 EAN
48 95229 12343 4
Габариты изделия
высота
8.3
см ширина
4.3
см Глубина
2.8
см
Аксессуары
Кабели
Кабель для зарядки
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