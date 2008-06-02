Слушайте свою музыку на любом FM-радио
Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте свою музыку на любом FM-радио
Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте свою музыку на любом FM-радио
Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте свою музыку на любом FM-радио
Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь музыкой без ограничений, используя домашнюю или автомобильную стереосистему.
В диапазоне 88.1 - 107.9 идеальная передача звука. Выбирайте открытую частоту для минимизации помех.
Передатчик работает с любым цифровым музыкальным плеером с разъемом 3,5 мм.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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