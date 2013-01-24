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Превосходное качество записи
Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество записи
Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах
Превосходное качество записи
Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходное качество записи
Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах
Революционная технология 3D Mic использует встроенные микрофоны для обеспечения превосходного качества аудиозаписей: всенаправленный микрофон захватывает звук на 360 градусов и идеально подходит для записи с разных источников, например во время встреч, а однонаправленный микрофон создан специально для записи голоса и улучшенного распознавания речи.
Многие пользователи по-прежнему отдают предпочтение своим аналоговым устройствам, ценя их простоту и удобство. Режим Classic обеспечивает легкость в управлении, присущую аналоговым устройствам, а также доступ ко всем преимуществам цифровой технологии при использовании только основных функций диктофона.
Устойчивая и высококачественная док-станция обеспечивает быструю зарядку и автоматическую передачу ваших записей на компьютер. При подключении дополнительной педали управления док-станция позволяет выполнять запись и расшифровку в режиме hands-free даже без подключения к ПК.
Для удобной зарядки литий-ионного аккумулятора высокой емкости в устройстве предусмотрен стандартный разъем micro-USB. Встроенные датчики освещенности и движения позволяют увеличивать время работы от аккумулятора. Инновационные технологии регулирует яркость дисплея и автоматически переключает устройство в режим ожидания, если оно не используется, чтобы диктофон всегда был готов к работе в нужный для вас момент.
Улучшенный стандарт шифрования (AES или алгоритм Rijndael) позволяет выполнять шифрование записей в режиме реального времени с использованием 256-битного ключа. Стандарт AES обеспечивает очень высокий уровень защиты и одобрен правительством США для шифрования информации с высокой степенью секретности. Самому устройству можно назначить PIN-код для защиты от несанкционированного использования или воспроизведения записей.
Встроенный сканер штрих-кодов позволяет выполнять привязку данных клиента или пациента к записи с помощью простого сканирования штрих-кода, в том числе с экрана. Это гарантирует безошибочное присвоение идентификатора клиента или пациента и ускоряет процесс документооборота.
Большой полноцветный дисплей воспроизводит четкое изображение для быстрого и удобного просмотра отображаемой информации. Удобный пользовательский интерфейс для интуитивно понятного управления делает работу с устройством намного проще.
Встроенный датчик движения определяет местоположение устройства (на столе или в руках пользователя) для выбора микрофона в соответствии с условиями, в которых выполняется запись. Датчик движения автоматически переключает устройство в режим ожидания, если оно не используется. Как только пользователь возьмет в руки Pocket Memo, устройство будет готово к работе через несколько секунд.
Программное обеспечение Philips SpeechExec Remote Device Manager позволяет ИТ-администраторам централизованно управлять, настраивать и обновлять аппаратное обеспечение диктофонов Philips, экономя ценное время и ресурсы. Управление настройками устройств отдельных пользователей, групп пользователей, команд или целой организации легко выполняется удаленно.
Благодаря ассиметричной и эргономичной форме устройство идеально помещается в ладони. Тонкий корпус и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт даже во время работы в течение продолжительных периодов времени. Корпус из полированной нержавеющей стали повышенной прочности надежно защищает устройство.
Программное обеспечение SpeechExec Pro автоматизирует документооборот для удобного обмена аудиозаписями и итоговыми документами между автором и расшифровщиком, позволяя отслеживать состояние работы.
Чувствительный ползунковый переключатель эргономичной формы, созданный специально для управления всеми функциями записи и воспроизведения одной рукой, позволяет выполнять быстрое и удобное редактирование файлов (вставка, перезапись, дополнение). Возможность управления с помощью сигналов датчика освещенности повышает его износостойкость и долговечность.
Подключения
Изображение/дисплей
Медианосители
Аудиозапись
Динамик
Питание
Требования к системе
Размеры
Аксессуары в продаже
Сканер штрихкода (DPM8500)
Дисплей
Эко-характеристики
Условия эксплуатации
Содержимое упаковки
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