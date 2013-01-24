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Акустическая система M1X-DJ

DS8900/10
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  • Почувствуйте себя диджеем! Почувствуйте себя диджеем! Почувствуйте себя диджеем!
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    Акустическая система M1X-DJ

    DS8900/10
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      Почувствуйте себя диджеем!

      • Bluetooth®
      • с коннектором Lightning
      • элементы управления DJ, два аудиовхода
      • 60 Вт, басовый излучатель
      Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

      Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

      Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

      Простая установка приложения djay 2

      Простая установка приложения djay 2

      Установите на iPad приложение Algoriddm djay 2 и сводите музыку на планшете iPad, как на настоящих виниловых проигрывателях. Благодаря большим дискам для скретча, кроссфейдерам и элементам управления можно сводить композиции из музыкальной библиотеки на iPad. Либо включите авторежим Automix, в котором всю сложную работу за вас сделает программа. Благодаря интуитивно понятному управлению и расширенным функциям сведения с интерфейсом Multi-Touch приложение Algoriddm djay 2 позволит с легкостью сводить музыку и профессионалам, и новичкам.

      Высококачественные диски для скретча и кроссфейдеры

      Высококачественные диски для скретча и кроссфейдеры

      Большие и удобные безупорные диски, реагирующие на прикосновения, дают ощущение, будто вы сводите виниловые пластинки. Эти диски созданы специально для скретча, поэтому они будут получаться у вас великолепно.

      Потоковая передача через Bluetooth для непревзойденной чистоты звука

      Потоковая передача через Bluetooth для непревзойденной чистоты звука

      Bluetooth® — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth®-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку на этой акустической системе.

      Переворачивающаяся панель управления защищена во время поездок

      Переворачивающаяся панель управления защищена во время поездок

      Если в данный момент вы не сводите дорожки, можно просто перевернуть панель управления и использовать систему M1X-DJ в качестве АС с Bluetooth. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь любимой музыкой. Или устройте вечеринку!

      Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски

      Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски

      Благодаря компактному размеру акустическую систему M1X-DJ можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который можно перекинуть через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.

      Подключение к внешним АС и усилителям через аудиовыход

      Просто подключите M1X-DJ к любой внешней АС или усилителю через аудиовыход, и ваша музыка станет украшением любой вечеринки, где бы вы ни находились. И при этом не обязательно использовать АС M1X.

      Технические характеристики

      • Совместима с iPad

        через Bluetooth
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad 4
        • iPad mini
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • iPad Pro

      • Совместимость с iPhone

        через Bluetooth
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • Совместимость с iPod

        через Bluetooth
        • iPod nano 7 поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Поддержка Bluetooth:

        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да
        совместимость с
        Bluetooth версии 4.0 или ниже

      • Звук

        Улучшение звука
        • Технология wOOx™
        • система bass reflex
        • Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
        Выходная мощность
        Среднеквадратичная мощность 80 Вт (макс.)

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        4
        Акустические системы
        НЧ-динамик и ВЧ-динамик полного диапазона
        Решетки АС
        металл

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Аудиовход (6 мм)
        Да
        Аудиовыход (3,5 мм)
        Да
        Аудиовыход (6 мм)
        Да
        Разъем для наушников
        (6 мм)

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Тип элемента питания
        Батарея типа D — 8 шт.

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        шнур питания
        Прочее
        • Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя
        Гарантия
        Гарантийная карточка

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