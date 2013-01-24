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3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах
3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
3 вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
Просто нажмите на кнопку, и вы сможете наслаждаться ароматными кофейными напитками из свежемолотых зерен. Крепость, объем и температуру всех напитков, включая эспрессо, обычный черный кофе и американо, можно регулировать. Узнать обо всех преимуществах
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Благодаря функции памяти вы можете задать и сохранить нужный объем, чтобы всегда готовить любимый кофе и капучино так, как вам нравится. Благодаря этой функции машина приготовит кофе и капучино в соответствии с вашими предпочтениями.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Дизайн
Страна изготовления
Общие характеристики
Технические характеристики
Персональные настройки
Разнообразные функции
Другие возможности
HD5061/01
CP0329/01
CP0164/01
CA6705/60
CP0711/01
CP0504/01
CA6903/10
CA6700/10
CA6500/63