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Мешковый пылесос

FC8204
Общая оценка / 5
  • Компактное хранение! Компактное хранение! Компактное хранение!
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    Мешковый пылесос

    FC8204
    Общая оценка / 5

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мешковый пылесос

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мешковый пылесос

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактное хранение!

      Очень компактный, с коробкой для хранения

      • 1200 Вт
      Пластифицированная коробка с отделениями для насадок

      Пластифицированная коробка с отделениями для насадок

      Хранение в упаковке из пластифицированного картона позволяет продлить срок службы прибора. Внутри она снабжена картонной перегородкой, позволяющей хранить шланг отдельно от пылесоса, и картонным лотком для хранения насадок, трубок и дополнительных принадлежностей сверху пылесоса.

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает мощность всасывания 250 Вт

      Мотор мощностью 1400 Вт обеспечивает мощность всасывания 250 Вт

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Желтый

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Микрофильтр AFS
        Вместительность пылесборника
        2  Д

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        В пластифицированной картонной коробке
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        34  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1200  Вт
        Входная мощность (макс)
        1400  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        84  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        250  Вт
        Вакуум (макс)
        28  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип трубки
        Пластиковая, 3 части
        Тип колес
        Пластик
        Радиус действия
        9  м
        Длина шнура
        6  м

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