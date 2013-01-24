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Мешковый пылесос

FC8208/01
Общая оценка / 5
  • Компактное хранение! Компактное хранение! Компактное хранение!
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    Мешковый пылесос

    FC8208/01
    Общая оценка / 5

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мешковый пылесос

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мешковый пылесос

    Компактное хранение!

    Благодаря компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для пыли S-bag. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактное хранение!

      Очень компактный, с коробкой для хранения

      • HomeCare
      Пластифицированная коробка с отделениями для насадок

      Пластифицированная коробка с отделениями для насадок

      Хранение в упаковке из пластифицированного картона позволяет продлить срок службы прибора. Внутри она снабжена картонной перегородкой, позволяющей хранить шланг отдельно от пылесоса, и картонным лотком для хранения насадок, трубок и дополнительных принадлежностей сверху пылесоса.

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      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

      s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Ярко-фиолетовый

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        2  Д
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр HEPA

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        В пластифицированной картонной коробке
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        35  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1400  Вт
        Входная мощность (макс)
        1600  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        84  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        300  Вт
        Вакуум (макс)
        29  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        9  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        5  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип трубки
        Пластиковая, 3 части
        Тип колес
        Пластик

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        3,5  кг

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