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Компактное хранение!
Благодаря супер-компактному дизайну пылесос легковесный и удобный в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для сбора пыли типа S-bag. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактное хранение!
Благодаря супер-компактному дизайну пылесос легковесный и удобный в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для сбора пыли типа S-bag. Узнать обо всех преимуществах
Компактное хранение!
Благодаря супер-компактному дизайну пылесос легковесный и удобный в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для сбора пыли типа S-bag. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактное хранение!
Благодаря супер-компактному дизайну пылесос легковесный и удобный в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Для пылесоса подходят мешки для сбора пыли типа S-bag. Узнать обо всех преимуществах
Уникальная коробка для хранения оснащена отделением для хранения шланга и поддоном для хранения насадок, трубок и принадлежностей пылесоса. Также можно хранить и другие чистящие принадлежности, такие как губки, распылители и т.д. Коробка оснащена плоской крышкой, позволяющей поместить сверху другие принадлежности.
Высокоэффективный мотор мощностью 1600 Вт с макс. мощ. всасывания 300 Вт обеспечивает отличный результат очистки.
Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.
s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты