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Безмешковый пылесос

FC8262/01
Общая оценка / 5
  • Компактное хранение! Компактное хранение! Компактное хранение!
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    Безмешковый пылесос

    FC8262/01
    Общая оценка / 5

    Компактное хранение!

    Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использования мешка для пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Безмешковый пылесос

    Компактное хранение!

    Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использования мешка для пыли. Узнать обо всех преимуществах

    Компактное хранение!

    Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использования мешка для пыли. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Безмешковый пылесос

    Компактное хранение!

    Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использования мешка для пыли. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактное хранение!

      Очень компактный, с коробкой для хранения

      • HomeCare
      Прочная и гигиеничная пластиковая коробка

      Прочная и гигиеничная пластиковая коробка

      Уникальная коробка для хранения оснащена отделением для хранения шланга и поддоном для хранения насадок, трубок и принадлежностей пылесоса. Также можно хранить и другие чистящие принадлежности, такие как губки, распылители и т.д. Коробка оснащена плоской крышкой, позволяющей поместить сверху другие принадлежности.

      Мотор мощностью 1600 Вт с мощностью всасывания 300 Вт

      Мотор мощностью 1600 Вт с мощностью всасывания 300 Вт

      Высокоэффективный мотор мощностью 1600 Вт с макс. мощ. всасывания 300 Вт обеспечивает отличный результат очистки.

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA для превосходной фильтрации выходящего воздуха

      Фильтр HEPA задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для обеспечения оптимальной работы фильтра HEPA, его следует менять раз в полгода.

      Циклонный пылесборник емкостью 1 л

      Циклонный пылесборник емкостью 1 л

      Электронный регулятор силы всасывания

      Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Ярко-фиолетовый

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1  Д
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр HEPA

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        В пластиковой коробке для хранения
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        32  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1400  Вт
        Входная мощность (макс)
        1600  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        85  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        250  Вт
        Вакуум (макс)
        28  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        8  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        5  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        3,7  кг

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