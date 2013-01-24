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Expression

Мешковый пылесос

FC8602/01
Общая оценка / 5
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    Expression Мешковый пылесос

    FC8602/01
    Общая оценка / 5

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Expression Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Expression Мешковый пылесос

    Высокая мощность всасывания за ваши деньги

    Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах

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      Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

      Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью

      Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Темно-красный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Вместительность пылесборника
        3  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air HEPA 12

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На защелке трубки
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка на колесиках

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        40  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        350  Вт
        Вакуум (макс)
        30  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        10  м
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Длина шнура
        7  м
        Соединительная деталь трубки
        Коническое
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик

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