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Максимальная мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
Максимальная мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная мощность всасывания
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой мощностью всасывания — не менее 350 Вт! Эта модель поставляется с дополнительной турбо щеткой, оснащена системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Пылесос с резиновыми колесами легко скользит по полу с твердым покрытием, не царапая его.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования